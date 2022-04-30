Şampiyonluk maçı öncesi uçak inemedi!

38 yıl aradan sonra bugün şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor için şehre günlerdir adeta akın var. Yoğun talep nedeniyle Trabzon'a doğrudan uçuş bulmak çok zor. Bu nedenle birçok kişi Ordu-Giresun, Rize-Artvin havalimanlarıyla, Erzincan ve Erzurum havaalanı üzerinden Trabzon'a ulaştı.

1.5 SAATLİK UÇUŞ 6 SAATE ÇIKTI!

Diğer yandan Trabzon'daki sisli hava nedeniyle birçok doğrudan uçuş da iptal oldu. Bunlardan biri de bu sabahki 07.15 İstanbul-Trabzon uçuşuydu. THY yaptığı bildirimde uçuşun iptal olduğunu duyurdu. Söz konusu uçuşun yolcularına 10.15'te Erzurum seçeneği sunuldu. Erzurum'u tercih edecek yolculara karayolu üzerinden Trabzon'a ulaşım desteği de verileceği belirtildi. 1 saat 35 dakikalık doğrudan uçuş en az 6 saate çıktı. 2 saatlik uçakla Erzurum'a uçuş ve 4 saatlik de karayoluyla Erzurum'dan Trabzon'a yolculuk...

YAPILAN ANONS COŞKUYLA KARŞILANDI

Ancak Erzurum uçuşunu önce kabul eden yolcular, uzun süre tepki gösterdi. Uçağın doğrudan Trabzon'a gitmesi için protesto yaptı. Star Alliance üyesi olan THY, en küçük riskleri bile göze alarak uçuşlarını iptal edebiliyor. Buna karşın bazı özel havayolu şirketleri THY'nin uçuş iptali yaptığı saatlerde Trabzon'a inmeye devam etti. Nihayetinde yolcular yoğun tepkisi sonucunda THY uçuş ekibi "Uçağımız doğrudan Trabzon'a inecektir" anonsunu yaptı. Bu anons uçakta büyük coşkuyla karşılandı.

UÇAĞIN ROTASI DEĞİŞTİ

Trabzonsporlu Avukat Cafer Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun mücadeleler sonunda Trabzon’a gidiyoruz. Erzurum uçağını Trabzon’a çevirdiler" dedi. İstanbul-Erzurum olarak planlanan THY'nin 10.15 uçağı 12.20 civarında Trabzon'a iniş yaptı.

