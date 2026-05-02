Şampiyonluk maçına saatler kala Okan Buruk'un kardeşi bombayı patlattı!

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un sezon sonu yaklaşırken geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarla üst üste dördüncü şampiyonluğa yürüyen deneyimli çalıştırıcı hakkında dikkat çeken açıklamalar ise kardeşi Fuat Buruk’tan geldi.

Radyospor’a konuşan Fuat Buruk, kardeşinin teknik direktörlük kariyerinde gösterdiği gelişimi ve çalışma anlayışını detaylı şekilde anlattı. Okan Buruk’un futbolculuk dönemindeki hırsını teknik adamlık kariyerine de taşıdığını vurgulayan Buruk, onun sürekli kendini geliştiren bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

"ÇOK HIRSLI"

"Okan'ın inanılmaz bir bilgi hazinesi var, çok çalışıyor ve çok hırslı. Oyunculuğunda nasılsa hocalığında da öyle." Tecrübeli teknik adamın dünya futbolunu yakından takip ettiğini belirten Fuat Buruk, geniş oyuncu portföyü ve analiz gücünün başarıdaki en önemli etkenlerden biri olduğunu dile getirdi.

"AYRILIK KARARI KOLAY DEĞİL"

Okan Buruk’un kariyer planlamasında Avrupa’nın önemli kulüplerinin yer alabileceğini söyleyen Fuat Buruk, bu ihtimalin her zaman güçlü olduğunu belirtti. Ancak mevcut başarı grafiğinin ardından ayrılık kararının kolay olmayacağını da vurguladı.

"Avrupa'da çok iyi kulüplere gideceğini düşünüyorum ama bu başarının ardından bırakıp gitmek de kolay değil."

ZİRVEDE KALMANIN ZORLUĞU

Galatasaray’ın son yıllardaki istikrarlı performansına dikkat çeken Fuat Buruk, zirvede kalmanın en az zirveye çıkmak kadar zor olduğunu ifade etti. Takımın sadece saha içinde değil, yönetim ve taraftar desteğiyle de başarıya ulaştığını belirtti.

"Yukarıda kalabilmek çok zordur; herkes sizi devirmek ister çünkü başka rakip yok. Galatasaray; başkanı, hocası, oyuncusu ve taraftarıyla birlikte başarıyor."

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Okan Buruk’un geleceğine dair en net mesaj ise sözleşme konusunda geldi. Fuat Buruk, başarılı teknik adamın büyük ihtimalle kulüple yola devam edeceğini dile getirdi.

"Avrupa'da daha büyük kulüplere gitmesi benim gönlümden her zaman geçiyor ama yine herhalde anlaşacaklar bu sene kulüple, Galatasaray'la..."