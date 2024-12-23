Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncelledi. Ligde oynadığı 16 maç sonunda 8 puanla lider durumda bulunan Galatasaray ilk kez bu kadar ağır favori oldu.

15'nci hafta 1.60 oranı olan Galatasaray bu hafta Kayserispor karşısında 5-1 kazanıp 44 puana ulaşınca oranı 1.09'a kadar düştü. Ezeli rakibin puan kaybettiği haftada avantajı kaçırmayan Cimbom'a galibiyeti getiren goller 4 ve 71. dakikalarda Victor Osimhen, 29 ve 87. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 51. dakikada ise Yunus Akgün'den gelmişti.

FENERBAHÇE'NİN ORANI ARTTI

Jose Mourinho yönetiminde çıktığı Eyüpspor'a karşı sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak 36 puanda kalan lig ikincisi Fenerbahçe'nin 2.50 olan oranı bu hafta 3.35'e çıktı.

Ligde zirvenin hayli uzağında kalan Beşiktaş'ın oranı ise 90'a dayandı.

İŞTE GÜNCEL ORANLAR:

Galatasaray: 1.09

Fenerbahçe: 3.35

Beşiktaş: 90.00

Samsunspor: 120.00

Başakşehir: 400.00

Trabzonspor: 1.000