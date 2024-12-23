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Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.12.2024 16:12
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Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan farkla öne geçmesi dengeleri değiştirdi. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncelledi. Ligde oynadığı 16 maç sonunda 8 puanla lider durumda bulunan Galatasaray ilk kez bu kadar ağır favori oldu.

15'nci hafta 1.60 oranı olan Galatasaray bu hafta Kayserispor karşısında 5-1 kazanıp 44 puana ulaşınca oranı 1.09'a kadar düştü. Ezeli rakibin puan kaybettiği haftada avantajı kaçırmayan Cimbom'a galibiyeti getiren goller 4 ve 71. dakikalarda Victor Osimhen, 29 ve 87. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 51. dakikada ise Yunus Akgün'den gelmişti.

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Jose Mourinho yönetiminde çıktığı Eyüpspor'a karşı sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak 36 puanda kalan lig ikincisi Fenerbahçe'nin 2.50 olan oranı bu hafta 3.35'e çıktı.

Ligde zirvenin hayli uzağında kalan Beşiktaş'ın oranı ise 90'a dayandı.

İŞTE GÜNCEL ORANLAR:

Galatasaray: 1.09
Fenerbahçe: 3.35
Beşiktaş: 90.00
Samsunspor: 120.00
Başakşehir: 400.00
Trabzonspor: 1.000

Anahtar Kelimeler:
Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
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