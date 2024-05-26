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Şampiyonluk yarışı alev alev yanıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının ilk yarıları sona erdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.05.2024 19:51
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Trendyol Süper Lig'de sezonun son gününde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı anda oynanıyor. Sarı-kırmızılıların 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği haftada ilk yarılar tamamlandı.

Şampiyonluk yarışı alev alev yanıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının ilk yarıları sona erdi!

Süper Lig'in son haftasında nefes kesen iki mücadele yaşanıyor. Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe de kendi evinde İstanbulspor'u ağırlıyor.

CANLI PUAN DURUMU

1 Galatasaray 102
2 Fenerbahçe 99

FENERBAHÇE 3-0 ÖNDE

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Son haftaya 96 puanla liderin 3 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısında ilk yarıdan skoru 3-0'a getirdi. Fenerbahçe'nin gollerini Dzeko, Szymanski ve Tadic kaydetti. Galatasaray'ın yenilmesini bekleyen sarı-lacivertlilere kötü haber Konya'dan geldi.

GALATASARAY'I ICARDI TAŞIDI

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Şampiyonluk için 1 puanın bile yeteceği Galatasaray, Icardi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sarı-kırmızılılar, maçların bu skorlarla bitmesi durumunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Canlı Skor


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