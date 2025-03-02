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Şampiyonluk yarışında sürpriz mi olacak? Sergen Yalçın’dan Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini:

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 15:12
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Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın, yaptığı açıklamalarda hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme hattındaki mücadele hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu akşamki maçlarını kazanacağını düşündüğünü belirten deneyimli teknik adam, "Galatasaray ağır favori ama Kasımpaşa da dişli bir takım" diyerek sürpriz ihtimaline dikkat çekti.

Şampiyonluk yarışında sürpriz mi olacak? Sergen Yalçın’dan Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini:

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, EKOL TV'ye yaptığı açıklamada şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu akşamki maçları öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İki takımın da sahadan galibiyetle ayrılacağını düşündüğünü belirten Yalçın, küme düşme hattındaki takımlara da dikkat çekti. Özellikle Sivasspor’un durumunu ele alan Yalçın, takımın performansından umutlu olmadığını dile getirdi.

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"GALATASARAY VE FENERBAHÇE KAZANIR AMA KASIMPAŞA GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Yalçın, şampiyonluk yarışındaki takımlarla ilgili yaptığı yorumda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçlarını kazanacağını düşündüğünü söyledi. Ancak Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa'ya dikkat çekerek küçük bir soru işareti bıraktığını belirtti.

"Ben Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de kazanacağını düşünüyorum. Sadece Galatasaray'la ilgili küçük bir soru işareti var kafamızda. Kasımpaşa da o kadar zayıf bir takım değil ama yine de Galatasaray ağır favori" ifadelerini kullandı.

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"SİVASSPOR'UN İŞİ ÇOK ZOR, YAZ BUNU BİR YERE!"

Sergen Yalçın, küme düşme hattındaki mücadeleye de değinerek Sivasspor’un zor durumda olduğunu ve takımın umut vermediğini söyledi.

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"Sivasspor ile Konyaspor küme düşme hattında kalacaklar. Sivasspor, Başakşehir'e geliyor. Konyaspor da Trabzonspor'la oynuyor. Ben Sivasspor'u izledim hiç umut vadetmiyor. Gaziantep FK da öyle. Bunların aralarında en iyisi Antalyaspor yine. Konyaspor yine bir ihtimal sıyrılabilir ama ben Sivasspor'u izledim, hiç beğenmedim. Sivasspor'un işi çok zor yaz bunu bir yere. Rizespor'u zaten hiç oralarda görmüyorum. Rizespor, Anadolu'nun en güçlü kadrolarından birine sahip. Onlar oradan çıkar."

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Yalçın, Rizespor’un ligde kalma konusunda avantajlı olduğunu düşündüğünü belirterek, Sivasspor ve Gaziantep FK için tehlike çanlarının çaldığını vurguladı.

(EKOLTV)

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Kasımpaşa Kasımpaşa
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Galatasaray Galatasaray
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Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Sivasspor fenerbahçe galatasaray Trendyol Süper Lig
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