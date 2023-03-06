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Şampiyonluk yolunda şok! Neymar sezonu kapattı...

06.03.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Paris Saint-Germain, Lille ile karşı karşıya gelmişti. Müsabaka; PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ederken, 50. dakikada rakibiyle ikili mücadeleye giren Neymar sakatlanarak acı içinde yerde kalmış ve Brezilyalı yıldız sedyeyle kenara gelmişti. Neymar'ın üzüntüsü ve sakatlanma anının görüntüsü izleyenlerin yüreğini burkmuştu. Dünyaca ünlü yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı da açıklandı.

Şampiyonluk yolunda şok! Neymar sezonu kapattı...

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Lille'i konuk eden PSG, karşılaşmadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın 50. dakikasında gelişen PSG atağı öncesinde rakibiyle ikili mücadeleye giren ve topu kapmak için hamle yapan Neymar, sakatlanarak acı içerisinde kendisini yere bırakmıştı.

SEDYEYLE KENARA GELMİŞTİ

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Ayağını ters bastığı görülen dünyaca ünlü yıldızın bağırışı televizyondan duyulurken, hakem sağlık görevlilerini oyun alanına davet etmişti. İlk tedavisi yapılan Neymar daha sonra sedyeye alınarak kenara getirilmişti.

SEZONU KAPATTI

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PSG'den yapılan açıklamada, son yıllarda sağ ayak bileğinden birçok kez sakatlanan Neymar'ın, daha tehlikeli bir sorunla karşılaşmaması amacıyla ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi.

Katar'ın başkenti Doha'daki ASPETAR Hastanesi'nde ameliyata alınacak 31 yaşındaki futbolcunun, antrenmanlara 3-4 ay içinde başlaması öngörülüyor.

PSG'nin 19 Şubat'ta Lille'i 4-3 yendiği karşılaşma sırasında sakatlanan ve bu süre boyunca tedavisine devam edilen Neymar'ın, sezonu kapatması bekleniyor.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyen Neymar, 18 gol ve 17 asistlik performans sergilemişti.

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