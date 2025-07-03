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Samsun başkanı yine gündem! Şampiyonluk tahmini yaptı: "İlk ikiye bile giremezler"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un Avrupa hedefi ve vizyonu hakkında konuşan Yüksel Yıldırım, Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini de söyledi.

Samsun başkanı yine gündem! Şampiyonluk tahmini yaptı: "İlk ikiye bile giremezler"
Emre Şen

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, altyapı, transfer planı, Avrupa hedefi ve kulübün uzun vadeli vizyonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak Beşiktaş taraftarını bir hayli kızdırdı.

"KAĞIT ÜSTÜNDE SIFIR! İLK 2'YE GİREMEZLER"

Samsun başkanı yine gündem! Şampiyonluk tahmini yaptı: "İlk ikiye bile giremezler" 1

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Süper Lig yine 2 takımla oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk ikide olma şansı, kağıt üstünde sıfır. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin harcadığı paralara bakarsak imkansız. Yine bana kızacaklar ama durum böyle." ifadelerini kullandı.

AVRUPA HEDEFİ: “GRUPLARDAN ÇIKARSAK BAŞARIDIR”

Samsun başkanı yine gündem! Şampiyonluk tahmini yaptı: "İlk ikiye bile giremezler" 2

Samsunspor’un bu sezon Avrupa’da ciddi bir yükün altına gireceğini belirten Yıldırım, başarı ölçüsünü net şekilde çizdi:

“Avrupa’da minimum 8 ila 10 maç oynayacağız. Gruplardan çıkmayı başarı olarak görüyorum. Bu sezon toplamda 50’ye yakın resmi maç oynayacağız, kadro planlamamızı buna göre yapıyoruz.” (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Yüksel Yıldırım beşiktaş
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
KÜMEYE SAMSUN
bu şovmenlerin futboldan men edilmeleri lazım
Bu işler harcanan para ile olmuyor başkan..Fener in harcadığı para istanbuldan Samsuna ulaştı yıllardır..
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