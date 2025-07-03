Samsun başkanı yine gündem! Şampiyonluk tahmini yaptı: "İlk ikiye bile giremezler"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, altyapı, transfer planı, Avrupa hedefi ve kulübün uzun vadeli vizyonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak Beşiktaş taraftarını bir hayli kızdırdı.

"KAĞIT ÜSTÜNDE SIFIR! İLK 2'YE GİREMEZLER"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Süper Lig yine 2 takımla oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk ikide olma şansı, kağıt üstünde sıfır. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin harcadığı paralara bakarsak imkansız. Yine bana kızacaklar ama durum böyle." ifadelerini kullandı.

AVRUPA HEDEFİ: “GRUPLARDAN ÇIKARSAK BAŞARIDIR”

Samsunspor’un bu sezon Avrupa’da ciddi bir yükün altına gireceğini belirten Yıldırım, başarı ölçüsünü net şekilde çizdi:

“Avrupa’da minimum 8 ila 10 maç oynayacağız. Gruplardan çıkmayı başarı olarak görüyorum. Bu sezon toplamda 50’ye yakın resmi maç oynayacağız, kadro planlamamızı buna göre yapıyoruz.” (Fotomaç)