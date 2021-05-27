Samsun, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da 27 Mayıs darbesi kınandı

SAMSUN (AA) - Samsun, Çankırı, Kastamonu ve Amasya'da AK Parti teşkilatlarınca 27 Mayıs 1960 askeri darbesi kınandı.

AK Parti Samsun İnsan Hakları Birim Başkanı Mehmet Cem Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve aziz milletinin, demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze alarak bu uğurda çok sayıda bedel ödediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini aktaran Yazgan, 27 Mayıs'ın milli irade ile arasına perde çekenlerin insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalara kazındığını kaydetti.

- Çankırı

AK Parti Çankırı İnsan Hakları Başkanı İlhan Çakır, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türk milletinin demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığını, bu uğurda çok bedel ödendiğini söyledi.

Milli iradenin yüksek teveccühü ile 1950 yılında dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, kısa zamanda ortaya koydukları projeler ile Türkiye’ye çağ atlattıklarını ifade eden Çakır, "Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir." dedi.