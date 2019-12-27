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  4. Samsun'da 4 bara art arda pompalı tüfekle saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var

Samsun'da 4 bara art arda pompalı tüfekle saldırı: Yaralılar ve gözaltılar var

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Samsun’da gece yarısı 4 ayrı bara peş peşe düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına aldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi ve İlkadım ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde 2 ayrı bar ile Denizevleri Mahallesi’nde 1 bar ve İlkadım ilçesi Fuar alanında ise 1 bara pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Saldırganlar barlara peş peşe pompalı tüfekle ateş açıp kaçtılar. Denizevleri Mahallesi’ndeki barın önünde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılardan 3’ü 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 1 kişi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun polisi silahlı saldırganları yakalamak için alarma geçti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen F.K., A.K. ve G.Ç.’yi olayda kullanılan 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun bar pompalı tüfekli saldırı

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