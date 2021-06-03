Samsun Emniyetinden çocuklar için "Kanka Polis Bilgilendiriyor" klibi

Samsun Emniyet Müdürlüğü 6-10 yaş arası çocuklar için internetin verimli kullanılması ve dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme amacıyla "Kanka Polis Bilgilendiriyor" klibi hazırladı.

Klipte, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince hazırlanan "Bizi İzle Samsun" Projesi kapsamında, "Kanka polis maskotu" ve "Siber polis Duru" arasında geçen konuşmaya yer verildi.

Çocuklara, Kanka ile Duru arasında geçen konuşmada, internette yapılabilecekler hakkında genel bilgiler, internetin doğru, güvenli ve kontrollü kullanımının sağlanması, internetten işlenebilecek suçlara karşı alınacak önlemler, internette zaman yönetimi anlatıldı.

"Kanka Polis Bilgilendiriyor" başlığıyla hazırlanan klip, emniyetin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.​​​​​​​

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, "Proje faaliyetlerinden olan ve çocuklara yönelik verimli internet kullanımı konusunda dikkati çekmek, internet kullanımında bilgili ve bilinçli bireyler yetiştirmek ve daha fazla öğrencinin bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirilen eğlenceli 'Kanka Polis Bilgilendiriyor' isimli video farkındalık oluşturmak için paylaşıma sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

