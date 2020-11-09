Samsun Kızılay Şubesi Başkanı Dr. Demirel, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, bir süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören Demirel'in vefat ettiğini duyurdu.

Kızılay camiasına başsağlığı dileyen Dağlı, "Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanımız Dr. Habib Demirel'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Kızılay camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

