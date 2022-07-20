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Samsun Ticaret Borsası

20.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)5,605,70Mısır irmiği10,4310,43Buğday (ekmeklik)7,007,50İthal buğday5,805,80BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği yağı (yemeklik)32,0038,37KURU MEYVELER

Kabuklu fındık39,3040,00DİĞER ÜRÜNLER

Domates3,5010,00Patlıcan5,008,00

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Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Cuma

Medis Eczanesi
Ilkadim
Başaran Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Canik
Atakent Eczanesi
Atakum
Eylül Eczanesi
Atakum
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