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Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

13.08.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Samsun ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde haziran ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri internet sitesinde paylaştı.

Paylaşımda, Samsun ve Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara da yer verildi.

Tokat'ta bir motosikletin yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptığı anlar da görüntüler arasında yer aldı.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı.

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