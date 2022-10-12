YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 32 bin 784 proje ile TEKNOFEST'e katılan öğrenciler ödüllendirildi

Samsun'da 32 bin 784 proje ile TEKNOFEST'e katılan öğrenciler ödüllendirildi

12.10.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 32 bin 784 proje ile TEKNOFEST'e katılan öğrenciler ödüllendirildi

Samsun'da, TEKNOFEST KARADENİZ'e 32 bin 794 proje ile katılan öğrenci ve öğretmenlere ödül verildi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ömer Halisdemir Konferans Salonunda TEKNOFEST KARADENİZ öğrenci buluşması gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Zülkif Dağlı, TEKNOFEST KARADENİZ'i 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da başarı ile yaptıklarını söyledi.

Festivale geçen yıl 704 bu yıl ise 32 bin 794 proje ile katıldıklarını aktaran Dağlı, "Öğrenci sayısına düşen başvuru sayısı ile Türkiye birincisi olduk. Bu rakamlardan okullarımızda TEKNOFEST'in yaygınlaştığı sonucuna ulaşabiliriz. Geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullardan 31 proje Türkiye finallerine kalırken bu yıl 94 proje finallere kaldı. Samsun takımları 9 ödül alarak büyük başarı elde ettiler. Bu yıl TEKNOFEST'in Samsun'da yapılması, gerek başvuru sayısı gerekse ödül bakımından üst sıralarda yer aldık. Festivalin ilimizde olmasının da etkisiyle bu heyecan tüm şehirde olduğu gibi okullarımızda da hissedildi. Samsun takımları 9 ödül alarak büyük başarı elde ettiler. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

TEKNOFEST'e öğrencilerin katılmasının önemli olduğunu vurgulayan Dağlı, "İlçe köylerimizden 90 bin öğrencimizi TEKNOFEST'e taşıdık. TEKNOFEST'in amacı da bir çocuk bir uçağa, bir SİHA, İHA'ya dokunsun, yakından görsün ve ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesine katkıda bulunsun. Sadece kentimizden değil çevre illerden ekonomik durumu iyi olmadığı için TEKNOFEST'e gelemeyecek olan öğrencilerimizi ise T3 Vakfı güzel bir organizasyon yaparak festivale aileleriyle birlikte getirdi." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal Yavuz, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar TEKNOFEST KARADENİZ'e proje sunan öğretmen ve öğrencilere ödül verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandıSamsun'da kaçak sigara operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildiEski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi
Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırısına tepki gösterdiSamsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırısına tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Samsun Teknofest

Samsun Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:36
Öğle
12:26
İkindi
15:33
Akşam
18:07
Yatsı
19:26

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Çarşamba

Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Aynur Eczanesi
Canik
Atabay Eczanesi
Atakum
Emir Efendi Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.