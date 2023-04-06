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Samsun'da 4 bin metrekare kapalı alana sahip diş hastanesi hizmete giriyor

06.04.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, Sağlık Bakanlığının diş sağlığı alanındaki üç önemli yatırımından biri olan 4 bin metrekare kapalı alana sahip Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin, 17 Nisan Pazartesi günü hizmete gireceği bildirildi.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Samsun'daki yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Samsun'un Şehir Hastanesi, ilçe devlet hastaneleri ve birinci basamak sağlık tesisleri gibi önemli projelerin yanında diş sağlığı alanında da birçok yatırıma ev sahipliği yaptığını söyleyen Oruç, "Bu projelerden Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'mizi ocak ayında hizmete açtık. 50 ünitli Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde açılış için gün sayıyoruz. 27 Ünitli Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi ise artık tamamladık ve sağlık tesisimizi 17 Nisan tarihinde inşallah halkımızın hizmetine açıyoruz." dedi.

Oruç, hastane yöneticileriyle birlikte son düzenlemeleri yaptıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Ünitelerimiz ve bekleme alanlarında yer alacak oturma gruplarımız hazır. Son rötuşlar ve detaylı temizlik yapıldıktan sonra merkezimiz açılışa hazır olacak. Çarşamba ve Bafra’daki diş sağlığı tesislerimizin hizmete girmesiyle halkımız yaşadığı yerde tedavisini tamamlayabilecek ve merkezlerimizin hasta kabulü sayesinde Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin yükünü de azaltacağız. 12 milyon 725 bin liralık yatırımla 17 Nisan’da hizmete girecek ve 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacak diş sağlığı merkezimizin bölgemize ve Çarşamba'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Sağlık Bakanlığı Samsun diş sağlığı

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