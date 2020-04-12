YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da aç kalan kuşlara trafik polisleri yem verdi

Samsun'da aç kalan kuşlara trafik polisleri yem verdi

SAMSUN HABERLERİ  | 12.04.2020 12:26 | Son Güncelleme

Samsun'da aç kalan kuşlara trafik polisleri yem verdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Samsun'da, aç kalan güvercinlere trafik polisleri yem ve su verdi.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Samsun, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda daha önce vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler aç kaldı.

Meydanda yem arayan kuşlara trafik polisleri Uğur Kurt ve Savaş Ertekin yem ve su verdi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının sürdüğü kentte polis ekipleri denetimleri aralıksız sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Güvercin koronavirüs Samsun trafik polisleri Yem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Samsun Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:22
Sabah
05:53
Öğle
12:40
İkindi
16:22
Akşam
19:18
Yatsı
20:43

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Anadolu Eczanesi
Ilkadim
Anneler Parkı Eczanesi
Ilkadim
Bahar Eczanesi
Ilkadim
Simge Eczanesi
Atakum
Yaşam Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

İlkadım’da yaşlılara vefa

İlkadım’da yaşlılara vefa

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.