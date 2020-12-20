Samsun'da ambulans şoförü Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 112 Acil Servis ekibinde görevli ambulans şoförü Rıfat Ataseven (51), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Çarşamba 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli ambulans şoförü Rıfat Ataseven'in, bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavisi süren ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Ataseven, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, AA muhabirine, Ataseven'in ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşadıklarını aktardı.

Sağlık çalışanlarının, salgın sürecinde cana başla çalıştığını ifade eden Oruç, "Sağlık çalışanlarımız salgın sürecinde her türlü riski göz önüne alarak insanlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Aylarca ailelerinden uzak kalan sağlık çalışanlarımız, mücadele ettiğimiz salgına da maruz kalıyor. Dün Kovid-19 nedeniyle bir hemşiremizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken bugün bir çalışanımızı daha kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Ataseven'in ailesine, sevdiklerine ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Ataseven'in, bugün saat 11.00'de Çarşamba ilçesindeki Beylerce Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

