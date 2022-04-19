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Samsun'da babasını öldüren kadın gözaltına alındı

19.04.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da babasını öldüren kadın gözaltına alındı

Samsun'un Ladik ilçesinde bir kişi, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kızı tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akyar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Z.B. (46), gece evde bulundukları sırada baltayla babası H.B'ye (66) saldırdı.

Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Z.B. ise Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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