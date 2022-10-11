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Samsun'da bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

11.10.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bindiği taksiyi gasbeden 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü silahla tehdit edip taksiyi gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin 55 T 0064 plakalı ticari taksiyi sürücüsü H.T'ye pompalı tüfek doğrultarak gasp ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Taksiyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu Samsun-Ankara kara yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin 17 yaşındaki Rahman A. olduğu belirlendi.

Zanlı, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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