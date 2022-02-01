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Samsun'da bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü

01.02.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü

Samsun'un Kavak ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Baki K, boşanma aşamasındaki karısı Gülbahar K'nin (42) yaşadığı Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışmaya başlayan Baki K, darbettiği Gülbahar K'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 3 çocuk annesi kadın, yolda hayatını kaybetti.

Gülbahar K'nin cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Baki K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavak Devlet Hastanesi önünde bekleyen Gülbahar K'nin yakınları, "1 aylık uzaklaştırması bugün bitmiş. Evin kapısına dayanmış. Çocuklarını üst kata çıkarmış, daha sonra bıçaklamış." ifadesini kullandı.

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