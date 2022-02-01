Samsun'da bir kadın eşi tarafından bıçakla öldürüldü

Samsun'un Kavak ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Baki K, boşanma aşamasındaki karısı Gülbahar K'nin (42) yaşadığı Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışmaya başlayan Baki K, darbettiği Gülbahar K'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 3 çocuk annesi kadın, yolda hayatını kaybetti.

Gülbahar K'nin cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Baki K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavak Devlet Hastanesi önünde bekleyen Gülbahar K'nin yakınları, "1 aylık uzaklaştırması bugün bitmiş. Evin kapısına dayanmış. Çocuklarını üst kata çıkarmış, daha sonra bıçaklamış." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz