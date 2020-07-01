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Samsun'da cinayet iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

SAMSUN HABERLERİ  | 01.07.2020 19:44 | Son Güncelleme

Samsun'da cinayet iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

Samsun'da vatandaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kareem Jabbar Salman Al Zabara'yı (59) öldürüp çöp konteynerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu R.H.S.S. (36) katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Samsun'da İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta 12 Ocak'ta akşam saatlerinde temizlik görevlileri, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetinde parçalanmış ceset bulmuştu. Polisin yürüttüğü çalışma sonucu cesede ait kol ve bacaklar da Çaykara Sokak'taki bir çöp konteynerinde poşette tespit edilmişti.

Olayla ilgili R.H.S.S. tutuklanmıştı.

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