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Samsun'da dersbaşı yapan depremzede öğrencilere moral ziyareti

21.02.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Samsun'a gelen 1823 öğrenci dersbaşı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, deprem bölgesinden gelen öğrencilerin nakillerinin yapılığı okullardan Altınkum İlkokulu ile Orhan Gencebay Ortaokulunu ziyaret etti.

Yöneticiler ve öğretmenlerle istişarede bulunan Ağar, depremzede öğrencilere yönelik yapılacak çalışmaları da değerlendirdi.

Öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Ağar, onlarla tek tek sohbet edip moral verdi.

Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremzede öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Samsun'da şu an için 1823 depremzede öğrenci olduğunu belirten Ağar, her türlü desteğin eğitim alanında da seferber edildiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimizin yaşadıklarını unutturmak ve onların günlük yaşamlarına dönebilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Eğitimlerinin yanında onlara psikososyal alanda destek veriliyor. Öğrencilerimize kitap, kırtasiye ve giyim gibi destekler de verilecek." diye konuştu.

Ağar'a, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik de eşlik etti.

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