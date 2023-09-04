Samsun'da düzenlenen Adalet Spor Oyunları sel nedeniyle ertelendi

Samsun Adliyesinden yapılan açıklamada, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 05-10 Eylül tarihlerinde kentte gerçekleştirilecek etkinliğin, 3 Eylül'de şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Voleybol, basketbol, koşu, okçuluk, yüzme, satranç, bowling, tenis ve masa tenisinden oluşan 9 branşta yapılacak Adalet Spor Oyunları'na, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 42 ilde adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan 100'ü kadın, 500'ü erkek 600 sporcunun katılması bekleniyor.

