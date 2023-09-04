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  4. Samsun'da düzenlenen Adalet Spor Oyunları sel nedeniyle ertelendi

Samsun'da düzenlenen Adalet Spor Oyunları sel nedeniyle ertelendi

04.09.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen, adliye çalışanlarının katılacağı Adalet Spor Oyunları'nın ertelendiği duyuruldu.

Samsun Adliyesinden yapılan açıklamada, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 05-10 Eylül tarihlerinde kentte gerçekleştirilecek etkinliğin, 3 Eylül'de şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Voleybol, basketbol, koşu, okçuluk, yüzme, satranç, bowling, tenis ve masa tenisinden oluşan 9 branşta yapılacak Adalet Spor Oyunları'na, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 42 ilde adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan 100'ü kadın, 500'ü erkek 600 sporcunun katılması bekleniyor.

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Adalet Bakanlığı Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazartesi

İmsak
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Sabah
05:56
Öğle
12:39
İkindi
16:18
Akşam
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Yatsı
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Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazartesi

Öykü eczanesi
Atakum
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Alacam
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