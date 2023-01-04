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Samsun'da "Engelsiz Acil Servis" hizmeti başladı

04.01.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Engelsiz Acil Servis" uygulaması, pilot il Samsun'da başladı.

"Engelsiz Acil Servis" uygulaması ile down sendromu, otizm ve zihinsel gelişim geriliği olan kişiler, acil servis hizmetini, devlet hastaneleri içinde kurulan özel alanlarda beklemeden alacak.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, pilot iller arasında yer alan Samsun'da uygulamanın Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bafra Devlet Hastanesi'nde başladığını belirtti.

Uygulamanın, nörogelişimsel bozuklukları olan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldığını anlatan Oruç, "Nörogelişimsel bozuklukları olan ve gelişmeye ihtiyacı olan vatandaşlarımızın acil servise geldikleri zaman orada acil servisin yoğunluğundan etkilenmemeleri için özel bir oda ve bakım yapılacak şekilde bir planlama yapıldı. İlk etapta Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri illeri pilot iller seçildi. Burada başta Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'nde bu vatandaşlarımız için özel bir oda ve özel bir personel ayarlamış olduk." dedi.

Geçtiğimiz aylarda da Sağlık Bakanlığınca acil servislerde çalışan hekimlere eğitim verdiğini aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Down sendromu, otizm ve hiperaktivite gibi hastalıkları olan vatandaşlarımıza acile geldikleri anda sırada beklemeden, yoğunluğa girmeden en tecrübeli hekimimizle acil sağlık hizmetlerini vermiş olacağız. Buradaki amaçlardan biri de bekleme süresini en aza indirmek, orada ajite olmasını engellemek ve tedavisini en kısa sürede vererek tekrar tekrar muayeneden veya tetkiklerden kaçınıp hızlı bir şekilde tedavi edip geri göndermek."

Nörogelişimsel bozukluğu olan vatandaşlara 112'yi arayıp ambulansa bindiklerinde itibaren "ben özelim" yaka kartlarının takılacağını da söyleyen Oruç, "Ben özelim kartıyla kişiler, ambulans ve siren sesleri engellenerek sakin bir şekilde hastaneye nakledilecek. 'Ben özelim' kartı taşıyan hastalarımıza personelimiz hızlı bir şekilde müdahale edecek." ifadelerini kullandı.

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down sendromu otizm Samsun

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