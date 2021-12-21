YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da kahvehaneye gelen şüpheli tabancayla ateş açtı, 4 kişi yaralandı

Samsun'da kahvehaneye gelen şüpheli tabancayla ateş açtı, 4 kişi yaralandı

21.12.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kahvehaneye gelen şüpheli tabancayla ateş açtı, 4 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişinin kahvehaneye silahlı saldırıda bulunması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gelen şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Yaralanan A.Ö, O.B, H.B. ve O.K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan O.B'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K'yi kısa süre içinde yakaladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Samsun'da yaşlı kadını telefonla 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandıSamsun'da yaşlı kadını telefonla 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı

Samsun Namaz Vakitleri 21 Aralık Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:50
Öğle
12:38
İkindi
14:55
Akşam
17:15
Yatsı
18:43

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Özdemir Eczanesi
Ilkadimcanik
Koza Eczanesi
Ilkadimcanik
Duruşehir Eczanesi
Ilkadimcanik
Yaşam Eczanesi
Atakum
Simge Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.