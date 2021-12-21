Samsun'da kahvehaneye gelen şüpheli tabancayla ateş açtı, 4 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişinin kahvehaneye silahlı saldırıda bulunması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlık Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye gelen şüpheli, tabancayla ateş açtı.

Yaralanan A.Ö, O.B, H.B. ve O.K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan O.B'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K'yi kısa süre içinde yakaladı.



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