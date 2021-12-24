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Samsun'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

24.12.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İlyasköy Mahallesi 23 Nisan Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın zemin katında yangın çıktı.

Binadan çıkan alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını etrafındaki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında evin penceresinden çıkan alevler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

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