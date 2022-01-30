Samsun'da otomobille kamyonet çarpıştı, biri bebek 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

İdris Ş'nin (44) kullandığı 55 GT 317 plakalı otomobille Döndü K. (33) idaresindeki 43 SH 642 plakalı kamyonet, fakülte kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Döndü K. ile kamyonette bulunan Gülizar K. (39) ve 9 aylık Ege K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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