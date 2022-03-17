Samsun'da şehitliklere "1915" adet karanfil dikildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'ne atıfta bulunarak kentteki şehitliklere "1915" adet karanfil dikti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi öncesinde şehit mezarları çiçeklendirildi.

Görevliler, Kıranköy Şehitliği'nde bulunan şehit mezarlarının üzerine Çanakkale Zaferi'nin yapıldığı yıla atıfta bulunarak, "1915" adet karanfil dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çanakkale'de Türk milletinin dünya tarihi sayfalarına altın harflerle bir zafer yazdığını belirtti.

Demir, "Anadolu topraklarının vatan edilmesinde canlarını hiçe sayan şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onların hakkı asla ödenmez. Biz de şehitliklerimizi çiçeklerle donattık. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

