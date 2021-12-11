Samsun'da Sera OSB, yatırımcılara 5. bölge teşvikleri ile avantaj sağlayacak

Samsun'da inşası devam eden Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırım yapacak iş insanlarına 5. bölge teşviki ile büyük avantaj sağlanacağı bildirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra ilçesinde altyapı çalışmaları devam eden Sera OSB'de incelemelerde bulundu.

Kentin hem tarım hem de sanayi şehri olmasının avantajını değerlendirip istihdam ve üretimi artırmak istediklerini belirten Dağlı, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve kentimizin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için üretim yapan yatırımcılarımızı her anlamda destekleyerek işlerini kolaylaştırmak ve önlerini açmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu noktada Bafra Sera OSB, yatırım yapacak yatırımcılara 5. bölge teşvikleri ile büyük avantajlar sunacak ve bölgemizi seracılıkta önemli bir konuma getirecek. Seralarda üretilecek nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler ile birlikte ihracatın artırılması, ilave iş olanakları anlamında ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için de çok büyük bir kazanç olacak."

Dağlı, Sera OSB'nin 1194 dekar alana sahip olduğunu ve toplam 30 sera parseli olacak şekilde düzenlendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bafra Sera OSB'de yatırımcıların fide ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslah çalışmaları ve ihracata yönelik sebze yetiştiriciliği yapmaları planlanmaktadır. OSB içerisinde sanayi parsellerine de yer verilmektedir. Bu parsellerde paketleme tesisi, soğuk hava depoları, sebze ve meyve kurutma tesisleri ile salça ve turşu fabrikası gibi işletmelerin de yer almasının düşünülmektedir. Yatırımcılarımız ile yaptığımız ön talep araştırmasında yatırımcılarımızın buraya yatırım yapmak için oldukça istekli olduklarını gördük ve bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

Bafra Sera OSB’de altyapı inşaat çalışmalarının yüzde 25 seviyelerine geldiğine işaret eden Dağlı, çalışmaların hızlandırılması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi noktasında yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.

