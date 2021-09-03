YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

03.09.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tabakhane Mahallesi'nde aralarında husumet olan Uğur D. ile Selçuk S. bir kahvehanede karşılaştı. İkilinin arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Uğur D. ile Selçuk S'nin yanı sıra kahvehanede bulunan Aziz N. ve Zeynel D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Selçuk S, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selçuk S'nin babası Burhan S'nin de 12 gün önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
Açık yaraya yerleştiriliyor! 3 gün boyunca yara içinde kalıyorAçık yaraya yerleştiriliyor! 3 gün boyunca yara içinde kalıyor
Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandıSamsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
12:39
İkindi
16:17
Akşam
19:11
Yatsı
20:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Altınkum Eczanesi
Ilkadimcanik
Tüter Eczanesi
Ilkadimcanik
Kitaplı Eczanesi
Ilkadimcanik
Dilşat Eczanesi
Atakum
Defne Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.