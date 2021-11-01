YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

01.11.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki fuar alanında silahlı saldırıya uğrayan Hayati Çelik (42), sırtından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.

Buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı yaşamını yitirdi.

Emniyet ekipleri, şüpheli S.E'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda kullanılan silah ise olay yeri inceleme ekiplerince fuar içinde bir ağacın altında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olanlara para ödülü vereceklerAşı olanlara para ödülü verecekler
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildiŞehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun silahlı saldırı

Samsun Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:59
Öğle
12:23
İkindi
15:11
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Zeynep Eczanesi
Ilkadimcanik
Karadeniz Eczanesi
Ilkadimcanik
Acil Şifa Eczanesi
Ilkadimcanik
Eylül Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.