Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki fuar alanında silahlı saldırıya uğrayan Hayati Çelik (42), sırtından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.

Buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı yaşamını yitirdi.

Emniyet ekipleri, şüpheli S.E'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda kullanılan silah ise olay yeri inceleme ekiplerince fuar içinde bir ağacın altında bulundu.



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