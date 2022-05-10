Samsun'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçedeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan Z.K'nin bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, 9 öğrencinin ailesinin şikayetinin ardından Z.K'yi gözaltına aldı. Ekipler, okulda yaptıkları araştırmada tacize maruz kaldığını iddia eden 9 öğrencinin daha müracaatını aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

