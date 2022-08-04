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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

04.08.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Samsun'un Havza ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.T'nin, Memduhiye Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evin bahçesindeki 6 köpeğin kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan aramada saksılarda 92 kök, 590 gram da toplanmış Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de Kirazlıkçay Mahallesi'nde T.A'nın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada, 376 sentetik ecza hapı ve 131 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli T.A. gözaltına alındı.

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polis hint keneviri

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