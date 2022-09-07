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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

07.09.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde kömürlüğe iklimlendirme sistemi kurup skunk bitkisi yetiştiren 2 zanlı gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Yukarı Elma Mahallesi'nde B.B. (62) ve O.B'nin (25) yasa dışı olarak Hint keneviri ektiğini belirledi.

Adreste narkotik köpeği "Tumba" ile yapılan aramada, 432 gram kubar esrar, 300 gram kenevir tohumu, esrar ezme aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, 45 tabanca fişeği ve 114 fişek ele geçirildi.

Ekipler, kömürlükteki gizli bölmede iklimlendirme sistemi kurularak saksılara dikilmiş 10 kök skunk bitkisi buldu.

Zanlılar B.B. ve O.B. gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Samsun uyuşturucu jandarma

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