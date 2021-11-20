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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

20.11.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Sıtmasuyu Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen A.K. ve A.S'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada, 2 kilo 817 gram esrar, 18 sentetik ecza hapı, 0,71 gram metamfetamin, esrarlı sigara ve hassas terazi ele geçirildi.

A.K'ye uyuşturucu verdiği tespit edilen Ş.T'nin ikametindeki aramada ise 2 pakette 2,85 gram esrar ve 0,44 gram metamfetamin bulundu.

A.K, A.S. ve Ş.T. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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