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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

22.06.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Bafra ilçesinde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen M.B, R.D, E.Ç. ve E.C'yi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan ekipler, 81,68 gram sentetik uyuşturucu, 1,87 gram kenevir tohumu ve 9 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

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