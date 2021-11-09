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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

09.11.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen E.G'yi evinde yakaladı.

E.G'nin ikametinde yapılan aramada, 5 paket halinde toplam 15,48 gram metamfetamin, 10 kapsül sentetik ecza, esrarlı sigara, 2 uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde paketleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ile 1950 lira ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.G. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen M.A'nın evine de operasyon düzenledi. Buradaki aramada da 2 paket halinde 2,45 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı bilindi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan E.G. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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