Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilerle müşterek uyuşturucu sattıkları belirlenen E.K. ve M.T'ye yönelik çalışma yürüttü.

Yakalanan zanlıların üzerinde ve adreslerinde, 43,57 gram metamfetamin, 317,85 gram esrar, 159 kapsül sentetik ecza, 12 uyuşturucu hap ve 38 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



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