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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

05.05.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 257,18 gram sentetik uyuşturucu ile 1,53 gram metamfetamin ele geçirdi.

Çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı F.K'yi bir miktar uyuşturucuyla yakaladı.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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