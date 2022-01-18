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Samsun'da yabancı kuru yük gemisinde cinayet şüphesi

18.01.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cook Adaları bandıralı kuru yük gemisinde intihar ettiği belirtilen personelin ölümünün şüpheli bulunması üzerine mürettebatın 9'u gözaltına alındı, 4'ü aranıyor

Samsun'da limanda demirli Maranta isimli Cook Adaları bandıralı kuru yük gemisinde intihar ettiği belirtilen gemi personelinin ölümü şüpheli bulundu.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi ekipleri, dün Ukrayna'dan buğday yüklü olarak Samsun Limanı'na gelen kuru yük gemisinde intihar ihbarı üzerine müdahalede bulundu.

Sağlık ekiplerince, kamarasında iple asılı haldeki Ukrayna uyruklu gemi personeli Solovyov Sergiy'in (34) hayatını kaybettiği belirlendi.

Sergiy'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, maktulün otopsisinde cinayet şüphesine rastlanması üzerine mürettebata gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, gemi mürettebatından Ukrayna uyruklu S.I. (46), G.P. (42), A.A. (50), S.A. (27), S.D. (20), T.S. (69), B.D. (23), B.B. (50) ile B.V. (48) gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.Y. (21), B.S. (56), S.O (40) ve K.A'nın (52) yakalanması için çalışma sürüyor.

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cinayet Gözaltı Samsun

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