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Samsun'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

22.01.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kavak ilçesinde Samsun-Ankara kara yolunun 34. kilometresindeki Tekeli mevkisinde yolcu otobüsünün de bulunduğu 13 araç, kar yağışının etkili olduğu yolda çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya müdahale ederek araçların kaldırılmasını sağladı.

Ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Ekipler, bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu.

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trafik kazası Samsun

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