Samsun'daki cinayetle ilgili yakalanan 7 zanlı adliyede

Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde Kadir Yalçınkaya'nın (33) silahlı saldırı sonucu ölmesiyle ilgili gözaltına alınan, tüfeği kullanan M.Y. (24), tabancayı kullanan S.Ö. (18) ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen K.Z. (24), Ö.Ö.K. (24), C.M.K. (25), S.Ç. (19) ve E.H.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

Kadir Yalçınkaya (33), 22 Mayıs'ta Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, M.Y, S.Ö, K.Z. ve E.H.A'yı, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ise Ö.Ö.K, C.M.K. ile S.Ç’yi gözaltına almıştı.

