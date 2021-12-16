Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.Ö. ile A.E'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 4 paket halinde 3,96 gram metamfetamin, 4,94 gram esrar, 3 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin müşterek kullandıkları ikamette yapılan aramada ise 21,65 gram metamfetamin, 88,77 gram esrar, 1,95 gram sentetik uyuşturucu, esrarlı sigara ile esrar öğütme aparatı bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.



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