Samsun'dan Azerbaycan'a tıbbi ve medikal malzeme desteği gönderildi

"Can Azerbaycan" ile iki devlet tek millet, kardeş ülke olunduğuna işaret eden Demir, "Karabağ'ı, 30 yıllık bir esaretten sonra kahramanca bir mücadele neticesinde o işgal topraklarını, tekrar öz topraklarına dönüştürdü inşallah. Biz de bununla gurur duyduk, mutlu olduk." dedi.

Demir, Samsun'un cerrahi aletler, ilaç sanayi ve medikal ürünler noktasında önemli bir merkez olduğunu hatırlatarak, "Ulaşımını büyükşehir olarak sağlıyoruz. Değerli Medikal Kümelenme Derneği Başkanımıza, onun şahsında tüm medikal üreticilerimize, ASKON Başkanımıza ve onun şahsında tüm ilaç üreticisi meslektaşlarımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli ve anlamlı bir duyarlılık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin savaş sonrası ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme ve sağlık noktasındaki yardımların anlamlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Samsun Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Aydemir de Azerbaycan'daki savaşın kendilerini derinden etkilediğini vurguladı.

Aydemir, savaş sonrası da Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmak istediklerine dikkati çekerek, "Sayın Valimin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde bizler, sanayiciler olarak, MEDİKÜM olarak böyle bir yardımı yapmayı düşündük. ASKON'un burada MEDİKÜM ile hareket ettiğini söylemek isterim. Umarım bir nebze olsun acılarını dindiririz. Umarım bundan sonra da böyle acılar yaşamaz. Can Azerbaycan, her daim iki devlet tek milletiz. Her daim biz yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.