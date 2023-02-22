Samsun'dan deprem bölgesine 64 sağlık personeli daha gitti

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, deprem felaketi sonrası yaraların sarılması için Türkiye'nin tek yürek olduğunu vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak, tüm sağlık çalışanlarıyla özverili mücadelede en ön safta yer alındığı aktarılan açıklamada, "Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimizde görev yapacak üçüncü kafile Samsun 112 ve UMKE personeli 64 arkadaşımızı daha deprem bölgemize yolcu ettik. Allah yollarını açık etsin. Samsun sağlık ekipleri olarak depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'dan 600'e yakın sağlık personeli daha önce deprem bölgesine gitmişti.

