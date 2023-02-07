YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'dan deprem bölgesine yardım

Samsun'dan deprem bölgesine yardım

07.02.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinde toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Samsun Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyada vatandaşlar tarafından yaşam malzemesi ve yiyecekler, Havza Belediye Kültür Merkezi'ne getirildi.

Ablasıyla kültür merkezine gelen 4 yaşındaki Batuhan Ayan da depremzedelere gönderilmek üzere ekiplere battaniye teslim etti.

Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, küçük Batuhan'a teşekkür etti.

Yardım malzemeleri, gönüllülerce kolilenerek tıra yüklendi. Daha sonra yardım tırı, dualarla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine yollandı.

Nayman, yardım tırının hızla yola çıkması için çalışmalara destek olan herkese teşekkür ederek, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Özdemir de vatandaşların duyarlılığıyla kısa sürede yardım tırını yola çıkardıklarını belirterek, "İnşallah yarın da ikinci tırımız yola çıkacak. Tüm halkımıza hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yaşadığımız afette hayatını kaybedenlere Rabb'imden rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." dedi.

19 Mayıs ilçesinde de Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve 19 Mayıs Muhtarlar Derneği öncülüğünde düzenlenen kampanyada toplanan battaniye, elektrikli ısıtıcı, mama gibi yardımlar, belediye personeli ve gönüllülerin yardımıyla tıra yüklendi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yardım kampanyasına katılımlarından dolayı ilçe halkına teşekkür ederek, "Yardım kampanyasını duyar duymaz tüm mahallelerimizden vatandaşlarımız, deprem bölgesindeki vatandaşların kullanabileceği malzemeleri getirip teslim etti. İlçe halkımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yardım tırı, daha sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandıSamsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Uşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladıUşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladı
Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri deprem çalışmalarına katılmak üzere yola çıktıKartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri deprem çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı
Anahtar Kelimeler:
deprem Havza Tır yardım

Samsun Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:54
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:26

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Salı

Bengi Eczanesi
Ilkadim
Yeni Çiftlik Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Malkoç Eczanesi
Canik
Pekşen Eczanesi
Atakum
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.