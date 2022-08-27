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Samsun'dan ilk ve orta dereceli okullar TEKNOFEST'e 593 proje hazırladı

27.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar: - "Şu ana kadar ilimizde 93 projeyle katıldığımız ön eleme sürecinden 19 projemizin kendi alanında ilk 10'a girdiğini duyurabiliriz" - "TEKNOFEST süreci öğrencilerimize en temelde vizyon katıyor, öz güvenlerini destekliyor, yapacakları çalışmalar için fırsat özelliği taşıyor"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Bu yıl Samsun merkezli düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için kentte ilk, orta ve lise öğrencilerinin hazırladığı 593 projeden 93'ünün finale kaldığı, bunlardan da 19'unun ilk 10'a girme başarısı gösterdiği bildirildi.

Bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ ile ilgili hazırlıklar sürüyor.

Geçen yıl TEKNOFEST için Samsun'dan üniversite, lise, ortaokul ve ilkokullardan tüm öğrencilerin yaptığı 707 proje sayısı, bu yıl 32 bine yükseldi. Bu yılki projelerden 593'ü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlandı.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, TEKNOFEST'i, bu yıl Samsun özelinde ülke genelindeki öğrenciler için büyük bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Gençlere bu festivalin vizyon kattığını, onları uluslararası camiada yüreklendirdiğini belirten Ağar, "Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz uzun süredir bunun hazırlıkları içindeydiler. İnşallah ilimizde 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında bu heyecanı birlikte yaşayacağız." dedi.

Ağar, akademisyenlerden aldıkları destekten, okullar ve milli eğitim müdürlüğünde kurulan komisyonlara kadar festivale katılacak öğrencilerin çok yönlü değerlendirmelerden geçtiğini anlattı.

- "TEKNOFEST öğrencilerin ufkunu açtı"

TEKNOFEST sürecinin eğitimde yeni fırsatlar ortaya koyduğunu, özellikle öğrencilerin ufkunu açtığına işaret eden Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların hayallerini gerçekleştirmesi, netleştirmesi, bu noktada kendilerine moral olarak seçebilecekleri konu ve kişiler üzerinde de onlara fikir veriyor. Süreç içerisinde 593 projeyle ilimizden katılım oldu, 93 projemiz finallere katılma hakkı kazandı. İnşallah 30 Ağustos'tan itibaren alanda da öğrencilerimizin başarılarıyla hep birlikte gurur duyacağız. Bu yıl final aşamaları bölgelerde de yapıldı. Şu ana kadar ilimizde 93 projeyle katıldığımız ön eleme sürecinden 19 projemizin kendi alanında ilk 10'a girdiğini duyurabiliriz. Bu, çok büyük bir başarı. Çünkü yüzlerce, binlerce nitelikli proje arasından Samsunlu öğrencilerimizin edindiği bu başarı, ayrı bir anlam taşıyor."

Ağar, bazı yarışmaların sürecinin devam ettiğini, bu nedenle 19 projenin artmasını beklediklerini dile getirerek, "TEKNOFEST süreci öğrencilerimize en temelde vizyon katıyor, öz güvenlerini destekliyor, yapacakları çalışmalar için fırsat özelliği taşıyor. Aslında bizler de okul ve kurumlarımızın altyapısını desteklemeye çalışıyoruz. Okullarımızda kurulacak atölyeler, alanlar, bilişim ve teknoloji boyutuyla destelenecek materyallerle öğrencilerimize fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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