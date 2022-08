Samsung, Bespoke AI çamaşır ve kurutma makinelerini satışa sunacak

İSTANBUL (AA) - Samsung, bugüne kadar geliştirdiği en sürdürülebilir, verimli ve akıllı çamaşır ve kurutma makinesi olan Bespoke AI çamaşır makinesi ve kurutma makinesini eylül ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Samsung açıklamasına göre, geniş kapasitesi ve yerden tasarruf sağlayan tasarımıyla Bespoke AI çamaşır makinesi ve kurutma makinesi, kullanıcıların enerji, su ve diğer giderlerden tasarruf etmesini sağlayan güçlü ve güvenilir bir performans sunuyor. Samsung’un özgün Bespoke serisinin mutfaktan evin tamamına yayılmasını sağlayan yeni çamaşır ve kurutma makinesi, hem şık hem işlevsel bir deneyim yaşatıyor.

-Her yıkamada enerjiden, sudan ve deterjandan tasarruf

Samsung’un yeni Bespoke çamaşır ve kurutma makineleri, yapay zeka destekli sürdürülebilirlik özellikleri sayesinde enerji, su ve deterjandan tasarruf sağlıyor. Yeni Bespoke AI çamaşır makinesinin yapay zeka destekli Ecobubble özelliği, deterjanı hızla köpürterek, çamaşırlara nüfuz etmesini sağlıyor. Ecobubble teknolojisi sayesinde çamaşır makinesinin enerji kullanımı yüzde 70’e kadar azalırken, soğuk suyla yıkamada dahi giysilerde aynı temizlik elde ediliyor. Ayrıca, bu teknoloji leke çıkarma oranını yüzde 24 arttırırken kumaşların yüzde 45,5 daha az yıpranmasını sağlıyor.

Bespoke AI çamaşır makinesi, çamaşırları daha az su ve deterjanla derinlemesine ve nazikçe yıkayan akıllı bir özellik olan yapay zeka destekli AI Wash Cycle ile enerji israfını azaltabiliyor. AI Wash Cycle, her yıkamada kumaşın ağırlığını ve yumuşaklığını algılayarak, suyun bulanıklık seviyesini analiz ederek, yıkama esnasında çamaşırlardaki kir seviyesini aktif olarak takip ediyor.

Otomatik Dağıtma özelliğini kullanarak su ve deterjan miktarını optimize ediyor; yıkama, durulama ve sıkma sürelerini ayarlıyor. Bu özellik sayesinde her yıkamada, en iyi sonuçlar elde ediliyor. Otomatik Dağıtma özelliği, her yıkamada tam olarak ihtiyaç duyulan deterjan ve yumuşatıcı miktarının kullanılmasını da sağlıyor. Bir aya kadar yetebilecek miktarda deterjanı depolayabildiği için her yıkamada hazneye deterjan koymanıza gerek kalmıyor. Çamaşırların kurutulması söz konusu olduğunda Bespoke AI kurutma makinesi enerji tasarrufu imkanı sunuyor.

-Enerjiyi daha verimli kullanın

Açıklamaya göre, tüm Bespoke ev aletlerinde olduğu gibi, serinin her iki üyesi de SmartThings entegrasyonuna sahip olduğu için kullanıcıların SmartThings Energy üzerinden evlerindeki enerji kullanımını denetleyebilmelerine olanak sağlıyor. SmartThings Energy hizmeti, kullanıcıların enerji kullanımlarını kolayca izlemelerini ve yönetmelerini sağlarken, çamaşır yıkama rutininde sürdürülebilirliğin uygulanabilmesi için daha verimli olma yöntemleri öneriyor. Ayrıca SmartThings Clothing Care giysi bakımı özelliği, kullanıcıların yaşam tarzlarına göre kişiselleştirilmiş optimum giysi yönetimi hizmetini sunuyor. SmartThings Clothing Care, giysilerin malzemesine, kullanım biçimlerine ve sezona bağlı olarak giysiler için en iyi yıkama ve kurutma seçeneğini önerirken, kullanıcıların çamaşır yıkama, deterjan satın alma gibi işleri planlamasını sağlıyor.

-Yaşam tarzınıza göre tasarlandı

Bespoke AI çamaşır makinesi ve kurutma makinesi, çamaşır odalarını hem şık hem işlevsel olarak kullanmak için tasarlandı. Bespoke AI çamaşır makinelerinde bulunan SpaceMax teknolojisi, makinenin içinde daha fazla alan yaratırken, dış boyutları artırmadan daha büyük boyutta bir tamburun kullanılmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar böylece, çamaşır makinesinin dahil olduğu 600 milimetre kategorisindeki en yüksek kapasite olan 11 kilogramlık yıkama kapasitesinin keyfini çıkarabiliyor. Bespoke Düz Tasarım serisi aynı zamanda kurulumda kolaylık ve esneklik de sunuyor. İster üst üste ister yan yana kullanılsın, bu ikili her eve uyum sağlamanın bir yolunu buluyor.

Geleneksel motorların aksine Bespoke AI çamaşır makinesi ve kurutma makinesinde kullanılan gelişmiş Dijital İnverter Motoru, daha sessiz ve daha güçlü bir performans sunmak için güçlü mıknatıslar kullanırken, aynı zamanda daha az enerji tüketiyor. Sağlam ve yüksek kaliteli bileşenlere sahip motorda çabuk yıpranan fırçalar kullanılmıyor. Samsung ayrıca, Türkiye’de satılan makinelerde kullanılan Dijital Inverter Motor için 10 yıl garanti süresi sunarak, her şeyden önce sürdürülebilir ürünler geliştirme taahhüdünü yerine getirmeye devam ediyor.