Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, 2021 planlarını açıkladı:

Akıllı telefonların insanların yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayan TM Roh, "Herkesin uzaktan çalışmaya ve evde eğlenceye daha fazla zaman ayırmaya başlamasıyla birlikte video kalitesi ve mobil cihazlardaki özellikler hayati bir önem kazandı. Uzaktan çalışma ve sanal kutlamalardan oyun ve çevrim içi dans yarışmalarına kadar, dünya her zamankinden daha fazla video yaratıyor, paylaşıyor ve yayınlıyor. İster bir profesyonel gibi çekimlerinizi düzenlemeyi tercih edin ister akıllı, çok görevli lenslerin sizin yerinize çekimleri yapmasını tercih edin, Samsung Galaxy, 2021'de video tutkunlarının taleplerini karşılamaya fazlasıyla hazır olacak. Bu alandaki ilerleme bakımından önümüzdeki yıl efsanevi olacak." ifadelerini kullandı.

İnsanların üretken olmalarını ve zevk aldıkları her şeyi yapmalarını sağlamak hedefiyle bu tür kişiselleştirilmiş yetenekleri Galaxy ürün portföyünün her noktasında genişletmeyi planladıklarını kaydeden TM Roh, "Birbirine bağlı cihazlar gerektiren bir dünyada yaşadığımız bugünlerde Samsung, açık kaynak araştırmalarını ve iş birliğini de yoğun bir biçimde desteklemeye devam ediyor. Daha fazla kişinin bu teknolojinin sunduğu her şeyden yararlanmasını sağlamak için cihazlar, uygulamalar ve hizmetler arasında kullanılabilecek yeni yetenekleri bu şekilde geliştiriyoruz. Benzer fikirlere sahip diğer sektör liderleriyle birlikte çalışarak oluşturduğumuz açık ekosistemler sayesinde bizi heyecan verici yeni bir entegre mobil deneyimler çağına götürecek bağlantılı ve uyumlu yenilikler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

En önemli ortaklarıyla devam eden açık iş birlikleri sayesinde ultra geniş bant (UWB) gibi teknolojileri halihazırda geliştirdiklerini aktaran TM Roh, "Çok yakında aracınızın kapısını açma biçiminizi bile değiştirecek, kişiselleştirilmiş araç bağlantısını dijital yaşamınızın bir parçası haline getirecek, kusursuz entegrasyona sahip araç deneyimleri sunabilecek çok iyi bağlantı olanaklarını kullanıma sunacağız. Ayrıca, anahtarlarınızdan cüzdanınıza, hatta ailenizdeki evcil hayvanınıza kadar en önemli şeylerin yerini hızlıca bulabilmenizi de kolaylaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.