Samsung Galaxy A2 Core ile yine adını duyuracak

Ocak ayından itibaren isminden sıklıkla bahsedilen A2 Core modeli, Samsung’un en düşük bütçeli modellerinden birisi olacak. Bu nedenle birçok kişi Samsung’un sudan ucuz cep telefonu olarak da bu modeli tanımlayabiliyor. Modelin özellikleri son derece düşük olmakla birlikte, fiyat performans açısından işlemci gücünün iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung, en çok beğenilen modellerinden bir tanesi olarak bilinen J serisinin üretimini durdurmuştu. Onun yerine A2 Core gibi ucuz modellerini ön plana çıkarmak istiyor.

-5 inç ekran boyutu

-960×540 piksel çözünürlük

-Exynos 7870 işlemci

-1 GB RAM ve 16 GB hafıza

-Önde ve arkada 5 MP kamera

-2.600 mAh batarya

Bu modelin öne çıkan özellikleri olarak görünüyor. Bu özellikler arasında; 1 GB RAM gibi düşük bir kapasitenin de olması son derece düşündürücü.

Android Pie’nin Go serisi ile çalışacak olan Galaxy A2 Core modeli; Kırmızı, koyu gri ve mavi gibi renk seçeneklerine de sahip olacak. Son olarak ürünün fiyatının 440 TL olacağı ise, gelen bilgiler arasında. Sizce de bu özelliklere sahip bir Samsung cep telefonu alınır mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.

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